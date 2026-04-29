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Luis Enrique sait combien de buts le PSG va devoir marquer à Munich

TC
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Luis Enrique sait combien de buts le PSG va devoir marquer à Munich

Des buts, des buts, encore des buts. En conférence de presse après la demi-finale aller de Ligue des champions gagnée contre le Bayern, Luis Enrique a indiqué qu’il savait combien de buts son équipe devrait marquer pour espérer une qualification à l’Allianz Arena la semaine prochaine : « J’ai demandé à mon staff : « combien de buts pensez-vous qu’il faudra marquer pour gagner ce match ?” On pense, au minimum, trois. » Deux de moins que ceux inscrits par les Parisiens ce mardi soir, mission pas impossible.

Les félicitations du professeur

Déjà tourné vers le match retour, Luis Enrique n’a cependant pas oublié de féliciter les joueurs des deux équipes en expliquant qu’il s’agissait du « meilleur match dans lequel j’ai été en tant qu’entraîneur ». Le Parisien a également apprécié l’intensité de la rencontre : « Je suis tellement fatigué, alors que je n’ai pas couru un kilomètre ; imaginez dans quel état doivent être les joueurs. »

Les jambes qui tirent et le cerveau en compote.

Michael Olise comparé à... Matteo Politano

TC

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