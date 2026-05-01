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Joueur gravement blessé et ambulance embourbée : scène cocasse en D2 roumaine

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Joueur gravement blessé et ambulance embourbée : scène cocasse en D2 roumaine

Ce jeudi soir, la rencontre de D2 roumaine entre Voluntari et Bihor Oradea est sortie de l’anonymat pour une raison cocasse. Blessé gravement après un gros tacle d’un joueur visiteur, Alexandru Git a été victime d’une double fracture du tibia péroné. Criant de douleur sur le terrain, le joueur et son état ont nécessité l’arrivée d’un véhicule de secours.

Résultat : celui-ci s’est retrouvé embourbé sur la pelouse imbibée d’eau du stade Anghel Iordănescu, avec le joueur blessé à l’intérieur. C’est ainsi que des remplaçants et joueurs des deux équipes ont poussé le véhicule pour que Git soit transporté à l’hôpital au plus vite.

Un bel exemple de solidarité.

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