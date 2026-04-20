Une autre légende roumaine succède à Mircea Lucescu sur le banc

Qui de mieux qu’une légende pour en remplacer une autre. L’équipe nationale de Roumanie, sans sélectionneur depuis le licenciement du défunt Mircea Lucescu, a trouvé son nouvel entraîneur. La Fédération roumaine de football a officiellement présenté Gheorghe Hagi comme le nouveau visage du banc des Tricolori, ce lundi.

De retour 25 ans plus tard

L’ancien meneur de jeu iconique, surnommé le Maradona des Carpates, s’est reconverti dans le coaching à l’issue de sa carrière de joueur. Une nouvelle aventure entamée en 2001 à la tête de… la sélection roumaine. Gheorghe Hagi était le pari de l’époque pour tenter de qualifier les siens à la phase finale de la Coupe du monde 2002. La Roumanie a raté de peu le coche, à la suite d’une défaite en barrages contre la Slovénie.

Le technicien de 61 ans, passé par Bursaspor, Galatasaray ou encore le FCV Farul, retente sa chance au poste de sélectionneur national 25 ans après cette désillusion, mais avec plus d’expérience cette fois-ci.

Des retrouvailles à venir avec le fiston.

Mircea Lucescu aura un stade à son nom