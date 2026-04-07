Victime d’un infarctus, Mircea Lucescu est décédé à l’âge de 80 ans ce mardi

Une terrible nouvelle qui plonge le football dans le deuil. L’entraîneur roumain Mircea Lucescu nous a quittés ce mardi 7 avril à l’âge de 80 ans, a annoncé l’hôpital de Bucarest dans lequel il était hospitalisé depuis plusieurs jours après deux incidents cardiaques. Son décès daterait de 20h30 a précisé la presse locale, dont le média Kronika.

Lucescu avait été victime d’un premier malaise cardiaque le 29 mars dernier lors d’une réunion alors qu’il était encore le sélectionneur de la Roumanie. Transféré à l’hôpital, il avait été limogé par la Fédération roumaine de football après avoir échoué à qualifier le pays pour la prochaine Coupe du Monde. Vendredi, Mircea Lucescu a été victime d’une crise cardiaque, dont il n’a jamais pu se remettre. Son état de santé s’était aggravé dans la nuit de samedi à dimanche, où il avait été admis en soins intensifs.

Avant de revêtir le costume et d’être entraîneur, il avait été attaquant, principalement dans le club de sa ville, au Dinamo Bucarest entre 1963 et 1977 où il est revenu achever sa carrière de joueur. C’est dans ce même club qu’il est revenu en tant qu’entraîneur (1985-1990). Après des piges sur des bancs italiens (Brescia ou l’Inter Milan) ou encore turcs (Galatasaray, Besiktas), c’est au Shakhtar Donetsk qu’il est resté le plus longtemps (près de 600 matchs entre 2004 et 2016). Il avait notamment remporté la Coupe de l’UEFA en 2009 avec le club ukrainien.

Nommé sur le banc de la sélection nationale roumaine en 2024, Mircea Lucescu était encore en activité il y a quelques jours. Le 26 mars lors du barrage pour la Coupe du monde 2026, il n’a pas pu empêcher la défaite des siens contre la Turquie (1-0). Son dernier match. Il aura vécu sa passion jusqu’au bout, comme un symbole de son amour infini pour le ballon rond.

Le football roumain et mondial a perdu un grand homme.