Paris-Bayern, les séries vont devoir s’arrêter

Stats Foot nous sort encore des pépites. Alors que le Bayern vient de rejoindre le PSG dans le dernier carré, voilà que le meilleur statisticien de Twitter nous dégote quelques perles qui devraient rassurer les Parisiens, inquiets d’affronter un de leurs bourreaux de la phase de poules, ou pas…

Les chiffres vont se contredire

Pour le négatif pur et dur, voilà désormais cinq rencontres de Ligue des champions de suite que le PSG se fait taper par les Bavarois. L’intermède en Coupe du monde des clubs ne pèse pas bien lourd là-dedans et Paris va devoir se faire violence pour renverser la dynamique. D’ailleurs, personne n’a plus battu le champion d’Europe que le Bayern dans l’histoire de la compétition.

Résultats du Bayern contre les tenants du titre en phase à élimination directe de C1 : - Ajax 1972/73 (éliminé) - AC Milan 1989/90 (éliminé) - Borussia Dortmund en 1997/98 (éliminé) - Real Madrid en 2000/01 (qualifié) - Inter Milan en 2010/11 (éliminé) - Real Madrid en 2016/17… — Stats Foot (@Statsdufoot) April 15, 2026

Sauf qu’en parlant de tenant du titre, voilà de quoi rassurer les Rouge et Bleu. Car en sept affrontements contre le champion d’Europe sortant, le Bayern ne s’est qualifié qu’une seule fois dans son histoire, c’était face au Real en 2001. Le reste, une sortie de route face à l’Ajax dans les 70s, une contre le Milan dans les 80s, une contre le Borussia dans les 90s et trois éliminations dans les années 2010 ! Deux fois par le Real et une fois par l’Inter. Ça pique.

Luis Enrique a atteint la finale lors de chacune de ses 3 compétitions après avoir affronté le Bayern Munich (Ligue des Champions en 2014/15, Ligue des Champions en 2024/25, Coupe du Monde des clubs 2025). Luis Enrique a gagné ses 2 confrontations en phase à élimination directe… — Stats Foot (@Statsdufoot) April 15, 2026

Ajoutez à cela que lorsque Luis Enrique affronte le Bayern dans une compétition, il va toujours en finale et passe toujours dans un format à élimination directe. Voilà le tableau dressé.

Mesdames et Messieurs, faites vos jeux !

Un choc pour le PSG en demi-finales de C1