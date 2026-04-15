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Premiers retours rassurants pour deux titulaires parisiens
La course contre la montre a débuté. Tous les deux sortis blessés lors de la victoire à Liverpool, Nuno Mendes et Désiré Doué étaient source d’inquiétude pour les supporters parisiens.
Voilà que le club les a quelque peu rassurés au lendemain de la rencontre, annonçant des pépins sans trop de gravité. Pour le Français, un « choc au genou droit » est évoqué, alors qu’il « restera en soins ces deux prochains jours avant de reprendre l’entraînement collectif. »
Le point médical après Liverpool.@Aspetar 👉 https://t.co/TWFUrUl345 pic.twitter.com/gOTGS3wVQv— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 15, 2026
Pour le latéral portugais, plus enclin aux blessures, il souffrirait « d’une petite gêne à la cuisse droite ». Comme Doué, il devrait rester en soins pendant deux jours tout en effectuant du travail en salle.
Plus de peur que de mal ?Quels joueurs du Bayern Munich et du Real Madrid peuvent être suspendus face au PSG ?
JF