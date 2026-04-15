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Premiers retours rassurants pour deux titulaires parisiens

JF
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Premiers retours rassurants pour deux titulaires parisiens

La course contre la montre a débuté. Tous les deux sortis blessés lors de la victoire à Liverpool, Nuno Mendes et Désiré Doué étaient source d’inquiétude pour les supporters parisiens.

Voilà que le club les a quelque peu rassurés au lendemain de la rencontre, annonçant des pépins sans trop de gravité. Pour le Français, un « choc au genou droit » est évoqué, alors qu’il « restera en soins ces deux prochains jours avant de reprendre l’entraînement collectif. »

Pour le latéral portugais, plus enclin aux blessures, il souffrirait « d’une petite gêne à la cuisse droite ». Comme Doué, il devrait rester en soins pendant deux jours tout en effectuant du travail en salle.

Plus de peur que de mal ?

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JF

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