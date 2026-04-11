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Kylian Mbappé se retrouve en sang et l’arbitre s’en fout

MBC
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Kylian Mbappé se retrouve en sang et l’arbitre s’en fout

Ester Expósito a dû être inquiète. Malgré l’implication immense du soldat Kylian Mbappé, le Real Madrid a concédé le match nul face à Gérone vendredi soir. Pour aller chercher la victoire à la toute fin du temps réglementaire, le génie français est parti défier le gardien catalan Vitor Reis. Grâce à sa vivacité, le Français l’a dribblé, avant que le gardien de Gérone lui envoie un sacré coup de coude au visage dans sa surface de réparation.

« C’est un penalty clair, ici ou sur la Lune »

Touché au niveau de l’arcade, Mbappé, le visage complètement ensanglanté, a assisté incrédule à la décision de l’arbitre : pas de penalty. Cette action litigieuse a profondément agacé Álvaro Arbeloa en conférence de presse. « Pour moi; c’est un penalty clair, ici ou sur la Lune. C’est une faute flagrante. J’imagine que la VAR intervient quand ça l’arrange. Cela commence à faire beaucoup avec les arbitres. » Quand il déclarait cela, l’entraîneur du Real n’a évidemment pas pensé au penalty non sifflé sur la poussette d’Álvaro Carreras contre Michael Olise en quarts de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich mardi dernier.

Les plaintes contre l’arbitrage à géométrie variable, on souffle.

Álvaro Arbeloa croit en la remontada

MBC

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