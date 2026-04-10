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Le Real Madrid n'y est plus...

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Le Real Madrid n'y est plus...

  Real Madrid 1-1 Gérone

Buts : Valverde (51e) pour le Real Madrid // Lemar (62e) pour Gérone

Autant l’assumer, non ? Ce vendredi, à l’occasion de la 31e journée de Liga, le Real Madrid a semblé avoir l’esprit ailleurs face à Gérone. Comme si le titre était déjà envolé, comme si toute la saison se jouait désormais en Ligue des champions. Résultat : les locaux ont concédé un nul gênant contre Gérone, laissant Barcelone avec potentiellement neuf points d’avance.

Valverde encore en réussite, pas Mbappé

Pourtant, ce sont bien les favoris qui ont ouvert le score malgré les nombreux arrêts de Paulo Gazzaniga : au retour des vestiaires, l’inévitable Federico Valverde a profité d’une faute de main du gardien pour marquer en puissance. Sauf que dix minutes plus tard, un certain Thomas Lemar a égalisé grâce à un missile. Et Kylian Mbappé n’a pas réussi à l’imiter…

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