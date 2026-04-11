Le come-back d’un champion du monde

Paul Pogba a de la concurrence. Buteur d’une frappe lumineuse lors du match nul obtenu par son équipe Gérone sur le terrain du fadasse Real Madrid, Thomas Lemar a enfin regoûté aux joies du football. Le joueur que t’oublies quand tu complètes la liste des champions du monde 2018 sur jetpunk a vécu une belle rédemption à Santiago Bernabéu devenu en quelques jours une soucoupe volante accessible aux non-extraterrestres du ballon rond.

« Marquer contre une grande équipe comme le Real Madrid, c’est vraiment un plaisir »

« J’ai eu deux saisons compliquées à cause des blessures, rappelait-il à l’AFP après le coup de sifflet final. Maintenant, je reprends le rythme petit à petit, et je prends du plaisir. » En prêt chez l’actuel 12e de Liga cette saison, l’ancien joyau de l’AS Monaco s’est bien acclimaté à l’accent catalan et à l’architecture médiévale de Gérone. « Je me sens bien ici, et marquer contre une grande équipe comme le Real Madrid, c’est vraiment un plaisir, surtout pour la confiance. » À la fin de sa saison avec les Blanquivermells, Thomas Lemar se retrouvera le 30 juin prochain en fin de contrat avec l’Atlético de Madrid.

Une prolongation pour fêter ce but contre l’ennemi madrilène ? Affaire à suivre.

Le Real Madrid n’y est plus...