Paul Pogba (vraiment) de retour !

Il était de retour, mais pas vraiment. Dans le groupe de Monaco lors de la victoire contre l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, Paul Pogba n’était pas entré en jeu. Chose faite ce vendredi soir pour la 29e, malgré la défaite de l’ASM sur le terrain du Paris FC.

Après quatre mois sans avoir officiellement foulé une pelouse au niveau professionnel, le milieu de terrain a fait son apparition à la 69e minute de jeu et a été ovationné. Chose qu’il a évidemment apprécié, même s’il n’a pas pu aider son équipe à se transformer. La prochaine fois ?

🎙️ Paul Pogba : "L'ovation ? Ça m'a touché [...] Ça fait plaisir mais je veux juste revenir et être en forme" pic.twitter.com/WVNzo1LV0r — L1+ (@ligue1plus) April 10, 2026

Monaco tombe lourdement contre le Paris FC