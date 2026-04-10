- Ligue 1
- J29
- Paris FC-Monaco (4-1)
Monaco tombe lourdement contre le Paris FC
Paris FC 4-1 Monaco
Buts : Ikoné (4e et 21e), Immobile (8e) et Koleosho (71e) pour le Paris FC // Balogun (36e) pour Monaco
Sans blague, qui l’avait planifié ? Sérieusement, qui aurait pu deviner que le Paris FC mènerait 3-0 face à Monaco lors de la 29e journée de Ligue 1 au bout d’une grosse vingtaine de minutes de jeu ? Pas grand-monde, en vérité. Parce qu’en championnat, l’ASM restait sur sept victoires consécutives et sur dix matchs sans défaite.
👀 3 minutes et déjà un but ! Jonathan Ikoné donne l'avantage au Paris FC#PFCASM pic.twitter.com/aBw4b9zOFy— L1+ (@ligue1plus) April 10, 2026
Et parce que s’ils étaient toujours invaincus depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré sur leur banc, les locaux semblaient tout de même intrinsèquement inférieurs sur le papier. Apparence trompeuse : ce vendredi, les hommes de la capitale ont déchiré ceux du Rocher grâce notamment à une entame démentielle.
Doublé pour Ikoné
Après une poignée de secondes, Jonathan Ikoné a en effet ouvert le score sur un centre de Moses Simon bien esquivé par Marshall Munetsi. Puis, servi par le même Munetsi, Ciro Immobile a imité l’ancien de Lille pour signer le break. Enfin, ce dernier s’est offert un doublé express grâce à un service aux petits oignons de l’Italien malgré une grosse occasion gâchée par Maxime Lopez plus tôt.
😵 Un but de 100 mètres pour le 3-0 du @ParisFC ! #PFCASM pic.twitter.com/led8WV9wr8— L1+ (@ligue1plus) April 10, 2026
Bref, les visiteurs ont pris la foudre et ont réagi. Par Ansu Fati ou par Simon Adingra, mais surtout par l’inévitable Folarin Balogun : trouvé par Aladji Bamba, l’avant-centre a cru relancer son équipe. Sauf qu’en dépit des changements de Sébastien Pocognoli, la deuxième période n’a vu qu’un but : celui, superbe, de Luca Koleosho. Une bonne opération pour le maintien, moins pour l’Europe…
🦊 Le 𝗥𝗲𝗻𝗮𝗿𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲𝘀... Ciro Immobile ! Le @ParisFC met K-O @AS_Monaco en seulement 4 minutes#PFCASM pic.twitter.com/8qXerf3pGj— L1+ (@ligue1plus) April 10, 2026
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