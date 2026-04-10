Monaco tombe lourdement contre le Paris FC

Paris FC 4-1 Monaco

Buts : Ikoné (4e et 21e), Immobile (8e) et Koleosho (71e) pour le Paris FC // Balogun (36e) pour Monaco

Sans blague, qui l’avait planifié ? Sérieusement, qui aurait pu deviner que le Paris FC mènerait 3-0 face à Monaco lors de la 29e journée de Ligue 1 au bout d’une grosse vingtaine de minutes de jeu ? Pas grand-monde, en vérité. Parce qu’en championnat, l’ASM restait sur sept victoires consécutives et sur dix matchs sans défaite.

👀 3 minutes et déjà un but ! Jonathan Ikoné donne l'avantage au Paris FC#PFCASM pic.twitter.com/aBw4b9zOFy — L1+ (@ligue1plus) April 10, 2026

Et parce que s’ils étaient toujours invaincus depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré sur leur banc, les locaux semblaient tout de même intrinsèquement inférieurs sur le papier. Apparence trompeuse : ce vendredi, les hommes de la capitale ont déchiré ceux du Rocher grâce notamment à une entame démentielle.

Doublé pour Ikoné

Après une poignée de secondes, Jonathan Ikoné a en effet ouvert le score sur un centre de Moses Simon bien esquivé par Marshall Munetsi. Puis, servi par le même Munetsi, Ciro Immobile a imité l’ancien de Lille pour signer le break. Enfin, ce dernier s’est offert un doublé express grâce à un service aux petits oignons de l’Italien malgré une grosse occasion gâchée par Maxime Lopez plus tôt.

Bref, les visiteurs ont pris la foudre et ont réagi. Par Ansu Fati ou par Simon Adingra, mais surtout par l’inévitable Folarin Balogun : trouvé par Aladji Bamba, l’avant-centre a cru relancer son équipe. Sauf qu’en dépit des changements de Sébastien Pocognoli, la deuxième période n’a vu qu’un but : celui, superbe, de Luca Koleosho. Une bonne opération pour le maintien, moins pour l’Europe…