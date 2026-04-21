La déclaration d’amour de Ronaldinho à Paris

Paris vaut bien une fête. Interrogé par France Football lorsqu’il était de passage dans la capitale française pour remettre le Ballon d’or à Ousmane Dembélé, Ronaldinho s’est rappelé ses bons souvenirs du côté du Paris Saint-Germain, mais également les différents jalons de sa carrière.

« C’est toujours une joie de revenir à Paris. Tout le monde sait combien je suis attaché à cette ville, dans laquelle j’ai passé de merveilleuses années, quelques-uns des plus beaux moments de ma carrière : c’est la première ville européenne où j’ai vécu, le premier endroit où j’ai joué après avoir quitté le Brésil. C’est là que je suis venu chercher mon Ballon d’or, puis la Ligue des champions un an plus tard… Quand je ne reviens pas pendant longtemps, la nostalgie me gagne », a admis l’icône du joga bonito dans une interview gardée au frigo pendant tout ce temps.

À Paris est née une légende

Désormais âgé de 46 ans, Ronaldinho s’est remémoré les bons moments passés du côté du PSG : « À Paris, ç’a été merveilleux, une belle période d’apprentissage. J’ai découvert une culture différente, un autre football. Je suis très reconnaissant pour tout ce que j’ai appris ici, ça m’a fait grandir et ça m’a énormément servi pour la suite de ma carrière. Même si malheureusement, je n’ai pas eu la chance de devenir champion de France, j’ai joué de nombreux matchs qui m’ont marqué à jamais. »

Et si c’était lui, le véritable ultimo diez ?

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