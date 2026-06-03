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Naples débarrasse Manchester United d’un de ses flops

EM
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Naples débarrasse Manchester United d’un de ses flops

Même pas besoin de refaire ses valises ! Prêté une pige par Manchester United au Napoli, Rasmus Højlund va prolonger son aventure dans la cité d’adoption de Maradona. Mais cette fois-ci, pas de prêt. Aurelio de Laurentiis a levé l’option d’achat d’une valeur de 45 millions d’euros pour le Danois. En revanche, la durée de son contrat n’a pas été dévoilée. Pour rappel, les Red Devils avaient raqué 80 millions pour s’attacher ses services en 2023 alors qu’il évoluait à l’Atalanta.

Une première saison encourageante

Avec la blessure de Romelu Lukaku mi-mars, la voie était libre pour s’imposer en Campanie. Cette saison, le buteur de 23 ans fait partie du top 5 des joueurs les plus utilisés par Antonio Conte, désormais loin de la capitale mondiale de la pizza. En 44 apparitions, il a inscrit 16 buts et a remporté la Supercoupe d’Italie. Højlund retrouvera également la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine grâce à la deuxième place acquise par Naples en Serie A.

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EM

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