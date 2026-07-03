Un club italien décide de faire confiance à Massimiliano Allegri

Les chaises musicales italiennes, quel plaisir. Après Maurizio Sarri à l’Atalanta Bergame et Gennaro Gattuso à la Lazio, c’est Massimiliano Allegri qui va connaître un nouveau banc de Serie A, son 4e.

Alors qu’il faisait des allers-retours entre l’AC Milan et la Juventus depuis 2010, le coach de 58 ans rejoint le Napoli jusqu’en 2029, a annoncé le club campanien. Avec l’AC Milan, qu’il vient de quitter, il a réalisé un dernier exercice qui s’est terminé en eau de boudin, perdant 3 des 4 derniers matchs et manquant la Ligue des champions à la dernière journée, à cause d’une défaite à domicile contre Cagliari.

Embed t.co

Manquer la Ligue des champions pour la retrouver avec un autre club

Ancien joueur, Allegri avait porté les couleurs du SSC Napoli pour 7 petits matchs lors de la saison 1997-1998 ponctuée… par une dernière place et une relégation en Serie B.

Il retrouve un club champion d’Italie en 2024-2025 et vice-champion la saison dernière, synonyme de Ligue des champions la saison prochaine. Son prédécesseur sur le banc napolitain, Antonio Conte, devrait retrouver la sélection italienne où un contrat de 16 millions d’euros sur 4 ans l’attend, selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Voilà un poste que ce bon vieux Allegri n’a pas encore coché.

Fabio Cannavaro rachète le centre d'entraînement mythique du Napoli