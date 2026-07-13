Un gardien français rebondit en Albanie

Nouvelle expérience pour Paul Bernardoni. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure prématurée à Amiens, officialisée début juillet, le gardien français a signé lundi en Albanie dans le club de Dürres, le KF Teuta. Le club albanais évolue en première division, mais a failli être relégué à l’échelon inférieur l’an passé, sauvé par les barrages.

« Fort d’une carrière forgée au plus haut niveau du football français, Bernardoni apporte à Dürres une expérience considérable acquise en Ligue 1, en Ligue 2 et sur la scène international. (…) Il rejoint notre club pour apporter qualité, expérience et sécurité au poste de gardien de but, » écrit le club dans son communiqué sur ses réseaux sociaux.

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C’est la troisième fois de sa carrière que le portier de 29 ans tente l’aventure à l’étranger après une expérience traumatisante en Turquie, sous les couleurs de Konyaspor lors de la saison 2023-2024, puis la saison suivante au Yverdon-Sport FC en Suisse.

En France, Paul Bernardoni venait de passer la saison dernière en Ligue 2 (28 matchs) à Amiens, qui a fini par être relégué. Avant cela, il avait porté le maillot de Clermont, Troyes, Bordeaux, Nîmes, Angers ou encore de Saint-Étienne. Avec l’équipe nationale, il avait même fait partie des Bleus sélectionnés pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo.

C4 : le KF Teuta, le HB Tórshavn et le Hibernians se qualifient