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Paulo Dybala a pris sa décision pour son avenir

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Paulo Dybala a pris sa décision pour son avenir

La Joya de la couronne. Un retour au pays a été longuement évoqué, avec un intérêt porté par Boca Juniors, mais Paulo Dybala a préféré poursuivre l’aventure à la Roma pour une saison supplémentaire. Le club de la capitale romaine a annoncé la nouvelle ce lundi sur les réseaux sociaux avec un message simple, rapide et efficace : « L’histoire continue. »

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Une saison à oublier

Une opération au genou gauche début mars et trois petits pions en 27 rencontres, la dernière saison de Dybala s’apparente plus à Koh-Lanta qu’à Plus belle la vie. Le maestro argentin n’aura disputé que 1 594 minutes cette saison, ce qui l’a privé d’une place dans le groupe de l’Argentine pour le Mondial, un trophée qu’il avait remporté en 2022 aux côtés de Messi et sa troupe au Qatar.

Nico Paz est là pour la caution élégance.

Mason Greenwood se serait mis d’accord avec un club italien

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