Lens boucle un transfert définitif

Better call Saud. Prêté par la Roma cette saison, Saud Abdulhamid va bien rester à Lens. Le défenseur saoudien de 26 ans s’est engagé définitivement avec le club artésien, qui a levé son option d’achat estimée à 3,5 millions d’euros. Le joueur a signé un contrat jusqu’en 2029.

𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗖𝗿𝘂𝘀𝗵, la saga continue ❤️💛🇸🇦#SaudiCrush pic.twitter.com/HkAcVajU4p — Racing Club de Lens (@RCLens) June 4, 2026

Une saison pleine en attendant la Coupe du monde

L’ancien joueur d’Al-Hilal a disputé 31 matchs cette saison avec les Sang et Or, toutes compétitions confondues. Un exercice bien rempli, avec trois buts et huit passes décisives au compteur.

Premier joueur saoudien à évoluer en Ligue 1, Abdulhamid va désormais pouvoir se tourner vers un autre rendez-vous : sa deuxième Coupe du monde. L’Arabie saoudite figure dans le groupe H, avec notamment l’Espagne, le Cap-Vert et l’Uruguay.

De quoi se chauffer tranquillement avant de devoir défendre sur la bande de Yamal. Pas forcément le même délire qu’un dimanche soir à Bollaert.

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