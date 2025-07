Neil El Aynaoui quitte Lens pour rejoindre la Roma

Du Sang et Or aux Giallorossi.

L’AS Roma a annoncé ce dimanche la signature de Neil El Aynaoui en provenance du RC Lens. Le milieu de terrain de 24 ans s’engage dans la Ville éternelle pour cinq saisons, soit jusqu’en juin 2030. D’après les médias italiens, le montant du transfert serait estimé à 25 millions d’euros (bonus inclus).

« Un homme de valeurs »

Les Artésiens ont publié un communiqué quelques minutes plus tôt pour faire leurs adieux à « un homme de valeurs ». « Révélé au plus haut niveau sous les couleurs lensoises, Neil El Aynaoui change de cap. Après deux saisons (56 apparitions, 9 buts) d’un attachement mutuel entre le milieu de terrain et le public de Bollaert-Delelis, le numéro 23 rejoint l’AS Roma », a déclaré le Racing.

Neil El Aynaoui rejoint l’AS Roma 🔁 Après deux saisons d’un attachement mutuel avec le public lensois, le milieu rejoint le mythique club italien dans le cadre d’un transfert. Le club remercie Neil et lui souhaite le meilleur pour la suite. 🔗 https://t.co/WSQeEDNUCK pic.twitter.com/LJ8HFgFjxQ — Racing Club de Lens (@RCLens) July 20, 2025

Formé à Nancy, Neil El Aynaoui avait été recruté par Lens en 2023. Le Franco-Marocain avait pris part à 25 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant huit buts et délivrant une passe décisive.

Il y aura du beau monde à remplacer du côté de Lens d’ici la fin du mois d’août.

