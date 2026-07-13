Un autre Havrais file librement en Espagne

Déjà échaudé par le départ de son capitaine Arouna Sanganté pour Séville, alors en fin de contrat, Le Havre a vu ce dimanche Yassine Kechta s’engager officiellement du côté de Leganés, en seconde division espagnole. Selon le communiqué des Pepineros, Kechta sera un joueur du club espagnol pour les quatre prochaines saisons. Le Havre ne devrait donc toucher aucune compensation financière, étant donné que le milieu de terrain marocain a quitté le club doyen libre.

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Des saisons pleines en Normandie

L’international espoir marocain sort de trois saisons pleines avec Le Havre. Issu du centre de formation havrais, le milieu de terrain est devenu, ces dernières saisons, un élément indispensable du onze de départ de Didier Digard. Au total, il aura disputé 122 matchs sous les couleurs ciel et marine, dont 93 en Ligue 1.

À voir si Leganés va « flex » la Kechta la saison prochaine en Liga2…

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