Un joueur de Leganés envisage de prendre un congé paternité pour quitter le club

La bonne idée du jour.

Arrivé à Leganés l’été dernier après un prêt de six mois, Juan Cruz rêve déjà d’ailleurs. L’ailier espagnol a demandé son départ depuis plusieurs mois au club, relégué en deuxième division la saison dernière. Le joueur semble déjà lassé de la Liga 2 espagnole, selon Marca.

Un enfant avant un transfert ?

Le problème étant que le club madrilène soit visiblement accroché à ses comptes, puisqu’il ne lâchera son joueur que contre 10 millions d’euros, soit le montant de sa clause. Une somme qui refroidit un peu ses prétendants comme Majorque, Osasuna, le Celta ou Alavés, qui sont intéressés sans vouloir casser leur tirelire, toujours selon le quotidien espagnol.

En attendant, Cruz ronge son frein. Zéro minute de jeu en amical, absent lors de la première journée de Liga 2… mais un heureux événement à venir puisqu’il va devenir papa ! Le joueur de 25 ans envisage sérieusement de demander un congé paternité, une première historique dans le foot espagnol. Un moyen de forcer la main à son club et de mettre un petit coup de pied dans le marché des transferts, qui se referme le 1er septembre.

Un bébé et une excuse.

Elles, présidentes d’un club de foot masculin

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

