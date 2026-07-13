Un ministre français dézingue la sortie raciste de Mariano Rajoy et lance France-Espagne

On se serait bien passé de ce match dans le match, mais répondre à de telles bêtises relève de la nécessité. Alors que Mariano Rajoy, ancien Premier ministre espagnol (2011-2018), lâchait ce samedi que les Bleus constituaient un effectif de très haut niveau, « cela dit, sans Français », le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a réagi ce lundi matin sur BFM TV, la veille de la demi-finale du Mondial entre l’équipe de France et la Roja.

« Voilà des propos qui sont pathétiques. Une fois pour toutes : la France n’a pas de couleur de peau. Toute affirmation contraire relève de la bêtise, du racisme, ou d’une combinaison des deux, assénait l’un des rares hommes politiques au gouvernement depuis septembre 2024. C’est une équipe exceptionnelle qui montre le meilleur visage de la France, celui d’un pays conquérant, audacieux, auquel rien ni personne ne résiste. Je me réjouis que cette équipe renvoie au monde une si belle image de notre pays et je me réjouis aussi que toutes les Françaises et tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, le lieu où ils habitent, leur âge, soient soudés derrière leur équipe qui les fait rêver. »

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L’actuel Premier ministre espagnol Pedro Sánchez fustigeait dimanche la sortie raciste de son prédécesseur en concluant par : « France, on se retrouve en demi-finales. Que le meilleur gagne et que le racisme perde. » Interrogé à propos de ce message, le diplomate a déjà lancé les hostilités sur le terrain : « Le Premier ministre a très bien répondu, mais ceux qui apporteront la meilleure des réponses ce seront les joueurs de l’équipe de France quand ils emporteront haut la main cette demi-finale. »

Jean-Noël Bookmaker.

Deux joueurs espagnols condamnent les propos racistes de leur ancien Premier ministre