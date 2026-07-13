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Un club brésilien publie un best of des boulettes de l’un de ses joueurs pour annoncer son départ

EM
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Un club brésilien publie un best of des boulettes de l’un de ses joueurs pour annoncer son départ

Tempête de boulettes géantes ! En conflit avec Leonardo Coelho, l’Amazonas FC, club de D3 brésilienne, a annoncé le départ de son joueur sur les réseaux sociaux en compilant ses plus grosses boulettes sous ses couleurs. Le défenseur central avait demandé une rupture de son contrat et réclamait huit millions de réaux pour des salaires impayés devant le tribunal du travail, poussant les deux camps à entrer en conflit.

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Pourtant ça démarrait bien

Dans sa publication Instagram, l’Amazonas FC avait pourtant écrit un joli message pour son joueur : « Le club remercie Léo Coelho pour son dévouement, son professionnalisme et son engagement sur et en dehors du terrain durant son passage au sein de l’équipe, et lui souhaite du succès pour la suite de sa carrière. »

Sauf que les vidéos ne vont pas du tout dans ce sens. Et si les deux parties sont en conflit, Coelho n’est pas le seul joueur à être en froid avec son club. L’Équipe explique que plusieurs joueurs de l’effectif ont saisi la justice pour des motifs similaires.

Imaginez ce club français qui possède aussi un Leonardo en défense centrale faire la même chose.

Un ex-international brésilien arrêté et envoyé en prison à son arrivée au stade

EM

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