S’abonner au mag
  • France
  • PSG

Un grand espoir du centre de formation du PSG continue l'aventure parisienne

ABS
Réactions
Un grand espoir du centre de formation du PSG continue l'aventure parisienne

C’est un événement au sein du microcosme du centre de formation du PSG. Alors que Mathis Jangéal et Pierre Mounguengue ont décidé de quitter le club de la capitale pour signer leur premier contrat professionnel (respectivement à Famalicão et au Dynamo Kiev), un pensionnaire du centre de formation du PSG va, lui, poursuivre l’aventure avec l’équipe première. Adam Ayari, 18 ans, s’est en effet engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2029. Le milieu offensif, pensionnaire de l’académie parisienne depuis 2014, va rejoindre, entre autres, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye dans la liste des titis ayant récemment signé un contrat professionnel avec le PSG.

Embed t.co

Une très belle saison avec les U19

Ayari s’est distingué la saison dernière grâce à des performances globalement très solides avec l’équipe U19 du PSG. En Gambardella, il a été l’un des principaux artisans du sacre parisien, avec 7 buts et 3 passes décisives en 6 matchs, malgré son profil de milieu offensif. En Youth League, ses 5 buts ont également grandement contribué au parcours des titis jusqu’en demi-finale.

Parfait pour jouer à Angers au mois de janvier.

Un international espagnol se rapproche du PSG

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Ils arrivent méchants
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • France-Maroc (2-0)
Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Ils arrivent méchants

Boutique SO - Magazines

Mag So Foot spécial C1 PSG "Après tant d'années..."

à partir de 5.50€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.