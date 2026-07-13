Adrien Rabiot avant France-Espagne : « On ne craint personne »

Les Espagnols sont sereins, les Français aussi. Dans moins de 24 heures, la Roja et l’équipe de France se défieront à Dallas pour une place en finale de la Coupe du monde. À la veille de ce grand rendez-vous, Adrien Rabiot et Jules Koundé étaient de passage devant la presse pour répondre aux questions des journalistes.

L’occasion d’évoquer la superstar de l’Espagne, Lamine Yamal, qui fête ce lundi ses 19 ans et qui n’a marqué pour l’instant qu’un seul but dans la compétition malgré le danger qu’il provoque sur le terrain. Le milieu de terrain français a assuré qu’il n’y avait « pas de plan anti Yamal » prévu par les Bleus dans ce choc.

« On se concentre sur l’équipe espagnole mais pas sur un joueur. Ils sont dangereux à tous niveaux. Dans la possession, dans l’attaque des petits espaces, dans le jeu combiné. Il faut se concentrer là-dessus et pas sur un joueur », a assuré Adrien Rabiot.

« J’espère qu’on ira au bout »

« Ça reste du foot, on ne craint personne et on arrive sur cette demi-finale dans les meilleures conditions possibles, tout est au vert. On verra sur le terrain. On va bien préparer ce match. On est confiants aussi de par notre parcours. Il faut l’être, mais avec cette humilité qui nous caractérise depuis le début de la compétition. J’espère qu’on ira au bout parce qu’il y a une place en finale à jouer, » a-t-il poursuivi.

De son côté, Jules Koundé a réagi sur la date symbolique du match, jour de fête nationale mais aussi de commémoration des 10 ans de l’attentat à Nice, pour lequel il y aura un hommage avant le match. « Le 14 juillet, c’est la fête nationale mais aussi malheureusement une date de deuil avec l’attentat à Nice, on aura une pensée pour les Niçois. On veut rendre les Français fiers. L’engouement fait chaud au cœur. Il y a énormément d’enjeux, la source de motivation est déjà très forte puisqu’il s’agit d’une demi-finale de Coupe du monde », a commenté le latéral tricolore du FC Barcelone.

Que ce 14 juillet 2026 devienne jour de qualification maintenant.

Notre maison brûle et on nous parle de races