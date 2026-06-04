Naples officialise la fin de sa collaboration avec Antonio Conte

Le turn-over italien a commencé. Alors que Massimiliano Allegri est annoncé depuis quelques jours du côté de Naples, le club de Campanie a officialisé la fin de sa collaboration avec l’actuel technicien napolitain Antonio Conte. Une officialisation symbolique puisque l’Italien avait lui-même annoncé son départ la semaine dernière.

Le club indique que cette résiliation a eu lieu « à l’amiable ». Les Napolitains ont également souligné « l’excellent travail accompli », tout en souhaitant « les meilleurs vœux pour l’avenir et pour les prochains défis professionnels » de Conte et de son équipe. Conte s’en va après avoir offert aux Napolitains un Scudetto la saison dernière et une Supercoupe d’Italie cette saison avec un jeu qui ne plaît pas à tout le monde.

Quelle suite pour Conte ?

Ce nouveau départ d’un club italien est peut-être l’indicateur d’un retour dans un terrain vague qu’il connaît bien selon la presse italienne : la sélection italienne. En effet, Conte pourrait faire son retour à la tête des Azzurri, lui qui a déjà pris les commandes de la Nazionale entre 2014 et 2016. Un recyclage de plus pour le football italien et Antonio Conte, qui a déjà entraîné sept clubs italiens depuis 2006, en plus de la sélection.

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