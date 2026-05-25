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Conte et De Laurentiis s’embrouillent devant les journalistes

EL
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Conte et De Laurentiis s’embrouillent devant les journalistes

Ils ne peuvent vraiment pas s’en empêcher. Dimanche, après la victoire contre l’Udinese (1-0), Antonio Conte et Aurelio De Laurentiis ont organisé une conférence de presse pour annoncer le départ du coach, qui, en deux saisons à Naples, a remporté la Serie A et la Supercoupe d’Italie.

L’Inter était-elle moins forte que Naples ?

Un bilan plus que satisfaisant, ponctué par une deuxième place cette année. Pourtant l’entraîneur et son désormais ex-président, qui ont tous deux un tempérament particulièrement volcanique, ont noué une relation ambivalente. Comme chien et chat, ils se sont encore pris le bec, mais, cette fois, devant les journalistes.

« Sans les blessures, tu aurais encore tranquillement remporté le championnat », a assuré De Laurentiis, évoquant les absences successives de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. « Mais absolument pas », a rétorqué Conte, saluant les mérites de l’Inter Milan. Le président a alors chargé les Nerazzurri : « L’Inter est tellement une grande équipe qu’en Europe, elle a fait moins bien que l’an dernier. » Visiblement agacé, le coach italien a dû critiquer son propre bilan : « Elle a fait mieux que nous. Elle a passé la phase de ligue. Pas nous. »

Les bons Conte font les bons amis.

Antonio Conte annonce son départ de Naples

EL

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