Conte et De Laurentiis s’embrouillent devant les journalistes

Ils ne peuvent vraiment pas s’en empêcher. Dimanche, après la victoire contre l’Udinese (1-0), Antonio Conte et Aurelio De Laurentiis ont organisé une conférence de presse pour annoncer le départ du coach, qui, en deux saisons à Naples, a remporté la Serie A et la Supercoupe d’Italie.

L’Inter était-elle moins forte que Naples ?

Un bilan plus que satisfaisant, ponctué par une deuxième place cette année. Pourtant l’entraîneur et son désormais ex-président, qui ont tous deux un tempérament particulièrement volcanique, ont noué une relation ambivalente. Comme chien et chat, ils se sont encore pris le bec, mais, cette fois, devant les journalistes.

De Laurentiis disse que o Napoli teria sido campeão sem as lesões. Conte rebateu o aniversariante e disse que isso provavelmente não teria acontecido e que os méritos da Inter precisam ser reconhecidos. pic.twitter.com/PJT5ghXHRQ — Calciopédia (@calciopedia) May 24, 2026

« Sans les blessures, tu aurais encore tranquillement remporté le championnat », a assuré De Laurentiis, évoquant les absences successives de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. « Mais absolument pas », a rétorqué Conte, saluant les mérites de l’Inter Milan. Le président a alors chargé les Nerazzurri : « L’Inter est tellement une grande équipe qu’en Europe, elle a fait moins bien que l’an dernier. » Visiblement agacé, le coach italien a dû critiquer son propre bilan : « Elle a fait mieux que nous. Elle a passé la phase de ligue. Pas nous. »

Les bons Conte font les bons amis.

Antonio Conte annonce son départ de Naples