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La double relégation pour Leicester

LB
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La double relégation pour Leicester

Les renards retrouvent leur terrier. Un mois presque jour pour jour après l’annonce de la relégation de l’équipe masculine en League One, l’équipe féminine de Leicester a également été reléguée en WSL 2 après leur défaite lors du barrage de relégation face à Charlton (0-0, 2 TAB 1).

Un histoire de tirs au but

Avec deux victoires et trois matchs nuls en 22 rencontres, Leicester a fini solide dernier de WSL avec seulement neuf petits points. Les Foxes ont toutefois eu l’occasion de sauver leur peau dans l’élite du football anglais féminin en disputant un match de barrage contre Charlton, troisième de WSL 2. Une chance supplémentaire permise par l’élargissement à 14 équipes en WSL à compter de la saison 2026-2027 contre 12 jusqu’à présent. Mais l’ancien club d’Amandine Miquel s’est incliné aux tirs au but face à Charlton après quatre tentatives manquées contre seulement deux de l’autre côté. Charlton accompagne donc Birmingham et Crystal Palace qui ont terminé respectivement à la première et deuxième place du classement de WSL 2.

La présence d’Alisha Lehmann n’y aura rien changé.

Alisha Lehmann signe son retour en Angleterre

LB

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