Amandine Miquel virée de Leicester

Miquel mauvaise nouvelle !

A onze jours de la reprise de la Women’s Super League, Leicester va devoir se chercher un ou une nouvelle coach, le cinquième depuis décembre 2021. Ce mercredi soir, The Guardian annonce en effet qu’Amandine Miquel (41 ans) a été démise de ses fonctions sur le banc des Foxes.

Arrivée en Angleterre en 2024, Miquel sortait de sept saisons passées sur le banc du Stade de Reims et voit son contrat cassé à deux ans de son terme. La saison dernière, l’entraîneuse française avait mené les renardes à la 10e place de Super League, soit le meilleur classement de leur histoire dans l’élite anglaise. Mais son bilan de 5 victoires, 5 nuls et 12 défaites n’a peut-être pas suffi à rassurer Lee Billiard, directeur du football féminin de Leicester et qui a visiblement décidé de faire un grand ménage pour marquer le début de son mandat, débuté il y a un mois et demi.

Cela dit, la moitié des équipes du championnat ont changé de coach depuis le début de l’année, dont Arsenal. Donc autant imiter les vainqueures de la Ligue des champions après tout !

« Les relations entraîneurs-joueuses sont inacceptables » : en Angleterre, la fin d'un tabou