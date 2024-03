C’était un secret de polichinelle au sein du football féminin anglais.

Mais l’enquête ouverte contre le coach de Leicester Willie Kirk a déclenché un scandale, posant la question des relations entre entraîneurs et joueuses dans une Women’s Super League où huit des douze managers sont des hommes. Il est accusé d’avoir entretenu une liaison intime avec une de ses joueuses. En février dernier, Sheffield United avait par exemple licencié Jonathan Morgan pour une relation présumée avec une joueuse lors de son passage à Leicester.

Aujourd’hui, l’heure est aux réactions parmi les dirigeants de la WSL. Dans des propos rapportés par The Guardian, l’entraîneuse d’Aston Villa Carla Ward a qualifié ces relations de « très inappropriées et inacceptables ». « Oui, ce délit devrait être passible de licenciement. Notre travail et notre devoir sont de protéger les joueurs, d’abord et avant tout. Il est donc inacceptable de franchir cette ligne et cela ne doit pas se reproduire », a-t-elle ajouté. Interrogé en conférence de presse, le coach de Tottenham Robert Vilaham a abondé dans son sens : « Ce n’est pas acceptable. En tant qu’entraîneur, je suis en position de pouvoir par rapport aux joueuses et au staff. Ce n’est pas professionnel d’avoir une relation intime avec une joueuse. »

