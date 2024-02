Après une relation avec une joueuse dans un ancien club, l’entraîneur des féminines de Sheffield United viré

Plus jamais ça.

Le club de Sheffield United a annoncé se séparer de l’entraîneur de son équipe féminine, Jonathan Morgan, lequel a entretenu une relation pendant près de trois avec l’une des ses anciennes joueuses à Leicester. Selon The Athletic, qui a révélé l’affaire, l’homme approchait alors de la trentaine tandis que cette dernière n’était pas encore majeure au début de cette relation, longtemps gardée secrète. La joueuse, qui a depuis quitté le club, a témoigné anonymement pour le site spécialisé américain : « À l’époque, je n’avais pas assez d’expérience dans la vie pour me rendre compte à quel point c’était une erreur. (…) Il était plus âgé, c’était mon manager et il aurait dû être plus avisé. Je suis en colère parce qu’il a abusé de son pouvoir et que ma carrière en a souffert. J’ai dû quitter Leicester pour m’éloigner de cette situation. J’y pense presque tous les jours. C’est un peu nul, je voulais juste jouer au football. »

Sheffield United can confirm that Head Coach of Sheffield United Women’s team, Jonathan Morgan, has departed the Club. — Sheffield United Women (@sufc_women) February 2, 2024

« En raison de nouvelles informations qui ont été révélées ces derniers jours concernant la conduite de M. Morgan avant son arrivée à Bramall Lane, le club est parvenu à la conclusion que le poste de M. Morgan n’est plus tenable et il a été mis fin à son emploi au sein du club », a écrit Sheffield United dans un communiqué, officialisant le départ de son entraîneur.Morgan avait également été au cœur de l’enquête sur la mort de Maddy Cusak, vice-capitaine de l’équipe qui s’est suicidée en septembre dernier. Les parents de la joueuse avaient alors pointé du doigt le coach, mais l’enquête interne menée par le club n’a rien donné.

Ça fait beaucoup pour un seul homme.

