Quel avenir pour Old Trafford en cas de nouveau stade pour Manchester United ?

On ne détruit pas les légendes.

Tout comme l’AC Milan ne détruira finalement pas San Siro, Manchester United ne laissera pas à l’abandon son stade actuel. Ce n’est un secret pour personne, Old Trafford est en très mauvais état. De plus en plus de problèmes sont pointés du doigt, et tout naturellement la question de la rénovation, ou du déménagement, a été posée pour la maison des Red Devils depuis 1910.

La piste du nouveau stade semble la plus probable, avec le projet d’une enceinte à 100 000 places qui coûterait près de deux milliards de livres. L’ambition est claire pour Jim Ratcliffe : « Il est temps qu’un stade national soit construit dans le nord de l’Angleterre », glissait-il dans une interview pour Bloomberg. Selon les informations du Guardian, les dirigeants savent déjà quoi faire avec le futur très bien nommé Old Trafford.

Premièrement, garder le stade voudrait dire ne pas toucher à certaines reliques du club. Les statues de Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby, George Best ou Sir Bobby Charlton seraient préservées. De même, l’horloge commémorative de la tragédie de Munich resterait telle quelle. Après une légère rénovation pour pallier les problèmes urgents, la capacité du stade devrait être réduite de 74 310 places à 30 000 et servirait, selon le média britannique, aux matchs des équipes de jeunes, et des féminines. Pour ces dernières ce serait une très bonne nouvelle puisqu’elles jouent actuellement à une quinzaine de kilomètres de Manchester, dans la ville de Leigh.

En somme, faire du neuf avec du vieux.

Leny Yoro absent trois mois