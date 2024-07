Un groupe d’études estime qu’il est préférable que Manchester United quitte Old Trafford

Very old Trafford.

Il vaut mieux construire un stade de 100 000 places plutôt que de rénover Old Trafford. Ce sont les conclusions d’un groupe de travail, réuni pour étudier l’avenir du stade de Manchester United, annonce Sky Sports ce lundi. L’état de l’enceinte construite il y a 114 ans a poussé les membres de ce bureau d’études (dont le maire de Manchester, Gary Neville ou encore Jim Ratcliffe, propriétaire du club) à discuter pour savoir s’il fallait rénover ou changer de stade. En mai, des fuites d’eaux avaient été observées lors de Manchester United-Arsenal.

La nouvelle méga enceinte, sur les modèles du SoFi Staidum à Los Angeles ou du nouveau Santiago-Bernabéu, serait construite aux abords d’Old Trafford. Cela ferait de ce stade le plus grand du Royaume-Uni. Mais ça coûte cher. Selon The Athletic, une nouvelle construction devrait dépasser au bas mot deux milliards de livres sterling, tandis que la rénovation représente environ la moitié. Reste donc au club possédé par Jim Ratcliffe de trouver des sources de financement.

Manchester United spent 100 million pounds on Antony yet they can’t fix a hole in the roof. Water leaking at old Trafford Stadium like a river. #ManUnited #Arsenal #MUARS #ManchesterUnited pic.twitter.com/r2rv9NEZZc

Man Utd are reportedly looking to build a new 100,000-seater stadium rather than redevelop Old Trafford, after the Old Trafford Regeneration Task Force initially concluded that a new stadium build would be a more transformative option than reworking the existing ground 🏟️🚨 pic.twitter.com/6dmNRq3697

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 29, 2024