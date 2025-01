Postecoglou donne des nouvelles de Rodrigo Bentancur après son malaise

Le plus dur est passé.

Ange Postecoglou s’est voulu plutôt rassurant vendredi au sujet de l’état de santé de Rodrigo Bentancur, victime d’une commotion cérébrale lors de la demi-finale aller de League Cup mercredi contre Liverpool (1-0). L’entraîneur de Tottenham a confirmé le diagnostic et donné la durée d’indisponibilité, comme annoncé sur le site officiel des Spurs vendredi.

« Cela ressemble à une commotion cérébrale, mais rien de plus que cela. Il était à l’hôpital, évidemment, et ils ont fait tous les tests pour vérifier que tout allait bien. Et tout va bien« , a souligné le coach australien.

Deux semaines d’absence

« Il est rentré chez lui, il va bien, il se sent bien. Maintenant, nous allons bien sûr suivre le protocole. Je pense qu’il faut attendre deux semaines pour s’assurer que tout va bien » a ajouté Postecoglou, confirmant l’absence de son joueur pour ce week-end évidemment, en FA Cup contre Tamworth, mais surtout pour le derby face à Arsenal en championnat mercredi prochain, et probablement la rencontre face à Everton le 19 janvier.

Dès la sixième minute de jeu, Rodrigo Bentancur s’est écroulé dans la surface sur un corner, avant que les médecins n’occupent de le soigner pendant une bonne dizaine de minutes. L’Uruguayen a ensuite été évacué sur civière, sous les applaudissements du public.

On espère que la prochaine fois qu’on entend parler de lui, ça sera enfin pour une bonne nouvelle.

