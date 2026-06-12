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Thomas Partey interdit d'entrer au Canada

TM
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Thomas Partey interdit d'entrer au Canada

Inculpé pour des accusations de viol et d’agression sexuelle, Thomas Partey a été interdit d’entrer sur le sol canadien ce vendredi. Le milieu des Black Stars, toujours en attente de son procès, va donc louper le match du Ghana contre le Panama, qui se jouera dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’ancien joueur des Gunners, vice-capitaine de sa sélection, a été sélectionné pour le Mondial malgré ces lourdes accusations et avait reçu il y a quelques jours le soutien de son sélectionneur : « À ma connaissance, que ce soit en Angleterre, au Portugal ou partout ailleurs dans le monde, tant que le tribunal n’a pas rendu son verdict, la présomption d’innocence s’applique dans toutes les affaires judiciaires, a justifié Carlos Queiroz, le sélectionneur portugais des Black Stars. Mais aujourd’hui, et cela ne concerne pas seulement Thomas malheureusement, vu la manière dont les réseaux sociaux et les médias agissent parfois en toute impunité, nous sommes condamnés avant même d’avoir eu l’occasion de nous défendre. »»

Hué lors d’un match amical 

Lors du match amical entre le pays de Galles et le Ghana au Cardiff City Stadium (1-1), Partey, qui avait plaidé non-coupable en septembre 2025, avait été hué à chacune de ses touches de balle . Le Ghana doit affronter l’Angleterre (23 juin, à 22 heures) et la Croatie (27 juin, à 23 heures) aux USA, un pays qui n’a pas interdit à l’ancien milieu d’Arsenal d’entrer sur son territoire.

Le Pays de Galles et le Ghana se séparent bons amis

TM

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