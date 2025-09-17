Thomas Partey plaide à nouveau non-coupable

Les sales dernières 24 heures.

Au lendemain de la rencontre de Ligue des champions entre Villarreal et Tottenham, Thomas Partey s’est rendu au tribunal de Southwark où il était attendu, ce mercredi. Après une défaite et un accueil houleux du Tottenham Hotspur Stadium la veille, le milieu ghanéen, accusé d’agressions sexuelles et de viols depuis cet été, a plaidé non coupable, comme le rapporte L’Équipe. Libéré sous caution et recruté tout de même par Villarreal cet été, Thomas Partey peut désormais rentrer en Espagne, rejoindre le Sous-Marin jaune.

La date de son procès connue

Le joueur de 32 ans passera devant le même tribunal pour son procès le 2 novembre 2026. L’occasion pour lui de poursuivre sa saison avec Villarreal en ayant l’esprit « un peu plus libre ». Cependant, l’ancien Gunner a l’interdiction d’entrer en contact avec les trois plaignantes et le tribunal maintient l’obligation de notifier tout déménagement ou déplacement à l’étranger aux forces de l’ordre 24 heures à l’avance.

Ou bien les autorités n’ont qu’à regarder ses matchs à l’extérieur en Ligue des champions.

