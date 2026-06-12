Hakimi met le Brésil au défi

Aucune peur. Présent en conférence de presse ce vendredi, Achraf Hakimi ne s’est pas démonté au moment d’évoquer les ambitions du Maroc face au Brésil pour son entrée en lice dans la compétition (dimanche, 00h00). « On connaît la qualité du Brésil, mais nous aussi on a de la qualité », a déclaré le défenseur du Paris Saint-Germain.

Ce dernier s’est même permis de reprendre une comparaison plutôt osée avec leurs adversaires. « En Afrique, on nous appelle les Brésiliens d’Afrique. On est prêt pour faire quelque chose de grand avec le soutien des Marocains. On va être performant et bien commencer demain ».

Un match serré

Pour Hakimi, aucune équipe ne sera favorite. Il s’attend à une rencontre accrochée. « Ça sera du 50-50, un match équilibré. Les détails feront la différence mais on espère que ça tournera de notre côté. Il faudra marquer et bien défendre surtout. »

Des propos appuyés par ceux de son sélectionneur Mohamed Ouahbi. « On sait que le Maroc est rentré dans une autre dimension. Il faut aussi l’assumer. Il ne faut pas craindre le Brésil mais le respecter. On ne va pas changer nos principes et on continuera de montrer notre jeu. » Avec deux absents de dernière minute, le Maroc devra aussi montrer que son banc est à la hauteur de l’enjeu.

Miicheeel, c’est le Brésil ! Et Issa Diop aussi visiblement.

Nayef Aguerd prend la parole après son forfait pour le Mondial