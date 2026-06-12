Le Séville FC se soulage de deux gros salaires

On ne prend pas les mêmes et on recommence, surtout après une saison terminée à 1 point de la relégation.

Le Séville FC a annoncé plusieurs mouvements ce jeudi. Dans le sens des départs, l’illustre local Nemanja Gudelj, au club depuis 7 saisons (261 matchs) et capitaine depuis 2024-2025, fait ses valises après avoir convenu d’un accord avec le club andalou, alors que le Serbe voyait son contrat expirer ce 30 juin. Le milieu défensif de 34 ans, qui pouvait dépanner en défense centrale, a remporté la Ligue Europa 2020 et 2023, dont la dernière en jouant un rôle majeur.

From the day you arrived, you always were, are, and will be one of ours, Nema. 𝑼𝑵𝑶 𝑫𝑰 𝑵𝑶𝑰 🤍❤️ pic.twitter.com/GGEDBph7p6 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 11, 2026

Son départ intervient alors que le club traverse une passe économique compliquée, avec une dette de 88 millions d’euros. « Cette situation est maîtrisée grâce aux mesures prises. Le problème réside dans le plafond salarial, dans le coût de l’effectif. Actuellement, nous ne pouvons recruter aucun nouveau joueur ; nous devons donc céder des actifs et générer des plus-values », expliquait ce vendredi le président du club 7 fois vainqueur de la Ligue Europa et absent des compétitions européennes depuis 2022-2023.

Masse salariale allégée, arrivées bouclées

En plus du salaire de Nemanja Gudelj, estimé à près de 4 millions d’euros brut par an par le site Capology, le Séville FC s’est aussi débarrassé de celui du néo-retraité César Azpilicueta (17 matchs), le plus gourmand du club (4,17 millions par an). Dans ce contexte et avant d’annoncer des mouvements, José Ignacio Navarro a été nommé directeur sportif (anciennement adjoint) par le président ce mardi, après le départ de l’ex-Monégasque Antonio Cordon.

Dans le sens des arrivées, le milieu de terrain du Deportivo Alavés Jon Guridi (31 ans) et l’arrière droit titulaire de Getafe Juan Iglesias (28 ans en juillet) signent librement à Séville, a indiqué le club ce jeudi. La seule dépense de l’été est pour l’instant l’arrivée du milieu de terrain équatorien Patrik Mercado (22 ans, Independiente del Valle), déjà bouclée en février dernier pour 6 millions d’euros.

Tout ça pour finir dans le ventre mou de la Liga.

Les qualifiés en Coupe d’Europe et les rélégués en Liga