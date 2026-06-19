Le débat Ronaldo-Messi s’invite en politique

De quoi enflammer les discussions. Selon une étude menée sur la plateforme Social Science Research Network, les personnes orientées à gauche sur l’échiquier politique auraient plutôt tendance à supporter Lionel Messi, tandis que celles à droite pencheraient pour Cristiano Ronaldo.

Des résultats tangibles mais pas encore authentifiés

L’étude universitaire, intitulée Identité politique au-delà de la politique : les préférences pour Messi ou Ronaldo dans 26 pays, s’est ainsi basée sur un échantillon de 10 661 personnes dans 26 pays, réparties sur six continents entre avril et mai 2026. Selon la méthodologie établie par les chercheurs, les personnes interrogées devaient évaluer les deux joueurs sur une échelle allant de 1 à 7. À partir des réponses collectées, les experts ont ainsi analysé les caractéristiques de chaque enquêté qui permettaient de prédire leur choix. Ces derniers sont donc arrivés à la conclusion que l’idéologie politique était le facteur qui permettait de prédire le plus fortement le choix entre les deux joueurs.

Et le constat est sans appel selon l’étude : les personnes se définissant comme progressistes ont tendance à préférer le joueur de l’Inter Miami, tandis que celles avec un profil plus conservateur ont tendance à apprécier davantage l’attaquant d’Al-Nassr. Prudence en revanche pour les résultats, l’étude n’a pas encore été corroborée par d’autres experts. Une mesure également assumée par Saifuddin Ahmed, professeur associé à la Nanyang Technological University de Singapour et coauteur de l’étude, comme le rapporte Libération : « Elle prédit, elle ne détermine pas. Le résultat, c’est que dans un pays donné, les personnes un peu plus conservatrices que leurs compatriotes ont tendance à mieux noter Ronaldo et non que tous les conservateurs sont fans de Ronaldo et tous les progressistes de Messi. »

Suffisant pour renommer la gauche caviar gauche Messi, et la droite conservatrice droite CR7 ?

Équipe type : c’est leur dernière Coupe du monde