Un Diego Maradona virtuel fait polémique en Argentine

Pas touche aux morts. Coupe du monde oblige, les pubs pour les paris sportifs inondent la planète foot encore plus que d’habitude. En Argentine, l’une d’elles fait particulièrement parler d’elle. Et pas en bien.

D10s sorti de sa tombe

Baptisée « Des gens qui ont du cran » (ou « des couilles » comme on a été élevé à la même enseigne qu’Emiliano Martinez), cette campagne de la société BetWarrior met en scène des Argentins pris par la frénésie du Mondial. Le spot se conclut par une apparition de Diego Maradona qui lance : « Si le monde veut nous couper les jambes, on va leur montrer qu’ici, on joue au ballon. »

<iframe loading="lazy" title="BetWarrior “Gente con Pelotas”" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/sCUL451jfxM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Seulement voilà, ce n’est un secret pour personne, Maradona est mort en novembre 2020, son apparition dans ce clip publicitaire, diffusé pendant les pauses fraîcheur, est donc le fait de l’intelligence artificielle. Et comme le rapporte le quotidien espagnol El Pais, la vidéo a suscité bon nombre de commentaires négatifs de la part de fans de l’Albiceleste, qui la qualifient de « lamentable », « dangereuse » et d’« un manque total de respect pour sa mémoire », estimant que « Diego n’aurait jamais fait ça de son vivant ». Surtout au vu des moult addictions pour lesquelles il était connu.

El Pais rappelle également que, selon un rapport de l’UNICEF, les paris sportifs sont un véritable fléau en Argentine, où l’on estime qu’un adolescent sur quatre a déjà misé de l’argent avant l’âge légal. Seulement voilà : le clip a été approuvé par la famille et les héritiers du Pibe de Oro.

Un énième procès en vue ?