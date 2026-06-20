- Mondial 2026
- Groupe C
- Écosse-Maroc (0-1)
Ouahbi : "Hakimi ? Aux anges"
Qui a parlé de polémique ?
Amené à réagir à la courte victoire des siens face à l’Écosse, qui place parfaitement le Maroc dans la course à la première place du groupe C, le sélectionneur Mohamed Ouahbi s’est montré particulièrement satisfait en conférence face à une presse qui reprochait aux Lions de l’Atlas une seconde période flottante : « On est contents, on a pris les trois points. On a bien contrôlé le match, je me trompe peut-être mais on était assez bien en seconde mi-temps. On a été très calmes, on a voulu les aspirer, trouver les espaces et attaquer leurs dos. Ce qu’il y a eu moins en seconde période, c’est qu’on a moins attaqué leur dos (…) Que vous me croyez ou pas, je suis très satisfait parce que les intentions étaient encore meilleures par rapport au premier match (1-1 contre le Brésil, NDLR). Je vois un progrès. On savait que, si l’Écosse avait un but de retard à la fin du match, ils allaient nous poser des problèmes en jouant long, très agressif, très vertical, et malgré tout on a été très solides. On ressort renforcés de cette victoire, cette équipe a montré qu’elle savait souffrir quand il fallait. Deux minutes avant qu’on fasse les changements ça commençait un peu à partir dans tous les sens, donc le timing était le bon.»
Enfin, le Marocain a été amené à s’exprimer sur la situation personnelle d’Achraf Hakimi, hué à chaque prise de balle après que la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé ce vendredi son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol : « Vous avez vu le match ? Achraf a l’air très bien, il est aux anges, on est derrière lui. Je l’ai senti très tranquille et il a fait un très bon match. (À la question de savoir s’il avait hésité à le titulariser) Je ne vois pas pourquoi on devrait parler de sa gestion. Il s’est réveillé comme tous les matins, il a mangé comme tout le monde, il a motivé le reste de l’équipe dans les vestiaires et il était concentré. Il voulait faire un gros match. On n’a rien à dire, on est très serein, on est derrière lui, et inchallah il va continuer à faire de très gros matchs. C’est une personne très importante pour moi, les joueurs et les 44 millions de marocains.»Le Maroc tire une croix sur l'Écosse
TD, au Gillette Stadium de East Foxborough