Ouahbi : "Hakimi ? Aux anges"

Qui a parlé de polémique ?

Amené à réagir à la courte victoire des siens face à l’Écosse, qui place parfaitement le Maroc dans la course à la première place du groupe C, le sélectionneur Mohamed Ouahbi s’est montré particulièrement satisfait en conférence face à une presse qui reprochait aux Lions de l’Atlas une seconde période flottante : « On est contents, on a pris les trois points. On a bien contrôlé le match, je me trompe peut-être mais on était assez bien en seconde mi-temps. On a été très calmes, on a voulu les aspirer, trouver les espaces et attaquer leurs dos. Ce qu’il y a eu moins en seconde période, c’est qu’on a moins attaqué leur dos (…) Que vous me croyez ou pas, je suis très satisfait parce que les intentions étaient encore meilleures par rapport au premier match (1-1 contre le Brésil, NDLR). Je vois un progrès. On savait que, si l’Écosse avait un but de retard à la fin du match, ils allaient nous poser des problèmes en jouant long, très agressif, très vertical, et malgré tout on a été très solides. On ressort renforcés de cette victoire, cette équipe a montré qu’elle savait souffrir quand il fallait. Deux minutes avant qu’on fasse les changements ça commençait un peu à partir dans tous les sens, donc le timing était le bon.»

Enfin, le Marocain a été amené à s’exprimer sur la situation personnelle d’Achraf Hakimi, hué à chaque prise de balle après que la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé ce vendredi son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol : « Vous avez vu le match ? Achraf a l’air très bien, il est aux anges, on est derrière lui. Je l’ai senti très tranquille et il a fait un très bon match. (À la question de savoir s’il avait hésité à le titulariser) Je ne vois pas pourquoi on devrait parler de sa gestion. Il s’est réveillé comme tous les matins, il a mangé comme tout le monde, il a motivé le reste de l’équipe dans les vestiaires et il était concentré. Il voulait faire un gros match. On n’a rien à dire, on est très serein, on est derrière lui, et inchallah il va continuer à faire de très gros matchs. C’est une personne très importante pour moi, les joueurs et les 44 millions de marocains.»

Le Maroc tire une croix sur l'Écosse