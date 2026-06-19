Une légende de l’OGC Nice raccroche les crampons à sa manière

Non, pas Dante, l’autre. Clap de fin pour Alexy Bosetti. À 33 ans, le désormais ex-attaquant et chouchou du public de l’OGC Nice raccroche les crampons. Connu pour avoir commencé sa carrière footballistique avec les ultras du Gym et ses tatouages de personnages controversés, il tire sa révérence avec une Coupe Gambardella et un Championnat du monde U20 dans sa besace en guise de palmarès.

Sans rancune !

En dehors des terrains, Bosetti était connu pour sa grande gueule de mec qui n’a pas sa langue dans sa poche et capable de s’attaquer de front à ses adversaires comme à leur public. C’est donc à son image qu’il a publié un message d’adieu dans une vidéo qui alterne ses plus grands faits d’armes et des images de la haine cordiale que lui vouaient bon nombre de supporters de tout l’Hexagone.

Son message s’adresse finalement plus à ses haters qu’à ses fans : « Dans chacune de mes aventures, même à l’autre bout du globe, vous m’avez toujours témoigné un amour et une fidélité indéfectible », souligne-t-il avec malice, avant d’ajouter que « le lien […] tissé toutes ces années restera plus fort que tout. »

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Après avoir réalisé le rêve de jouer pour son club de cœur, Alexy Bosetti a quitté Nice en 2017 pour piger à Laval, puis en D2 états-unienne du côté d’Oklahoma City et d’El Paso, avant de revenir dans les divisions inférieures françaises (Le Puy, puis Annecy), refaire parler de lui en D4 italienne et finir sur un dernier coup d’éclat au RC Grasse, où il évoluait en dents de scie depuis 2024.

On notera aussi qu’il compte une sélection internationale avec le Comté de Nice. Si ça ce n’est pas une démonstration de patriotisme local…

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