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Un certain "Pichichi" se fait arrêter par deux mascottes de la Coupe du monde

MJ
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Un certain "Pichichi" se fait arrêter par deux mascottes de la Coupe du monde

Le meilleur buteur des trafiquants s’est fait prendre en marquage individuel par deux policiers déguisés en mascottes. Au Pérou, Carlos Cabrera, 48 ans, surnommé Pichichi, comme l’ancien goleador qui a donné son nom au trophée de meilleur buteur de Liga, a été arrêté à Lima par deux agents, en planque dans des mascottes de la Coupe du monde.

Selon les médias locaux, les policiers connaissaient l’amour du suspect pour le football et ont donc profité de la cérémonie d’ouverture du Mondial pour débarquer chez lui, déguisés en Maple et Clutch, l’élan canadien et l’aigle américain.

Les mascottes en mode bélier

Dans une vidéo publiée par le ministère de l’Intérieur péruvien, on voit les policiers enfoncer une porte avant d’interpeller le trafiquant présumé. Lors de la perquisition, les autorités disent avoir saisi plus de 2 500 paquets de différents types de drogues, ainsi que des armes.

Pichichi va sûrement pouvoir devenir le meilleur buteur du Prison FC.

Quand la Coupe du monde voit triplement rouge

MJ

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