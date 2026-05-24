On connaît les potentiels adversaires de l’OL pour les tours préliminaires de C1

Spoiler : il y a un paquet d’équipes avec des bonnes têtes de piège.

La victoire cette après-midi d’Aston Villa à Manchester City a changé des choses pour l’Europe entière. Avec ce succès, les Villans terminent quatrièmes de Premier League, et permettent par conséquent au deuxième du championnat portugais, à savoir le Sporting, de se qualifier directement pour la phase de ligue de Ligue des champions. Sans cela, les Lisboètes auraient dû passer des tours préliminaires, à l’image de ce que devra donc faire l’Olympique lyonnais pour être le quatrième représentant de la prochaine C1. L’OL aura d’abord un troisième tour préliminaire à aborder, et son adversaire figure parmi les clubs suivants : Union saint-gilloise, Sparta Prague, NEC Nijmegen, Sturm Graz, Heart of Midlothian ou Gornik.

Si cette première liste semble plutôt abordable, d’autant que Lyon recevra au retour grâce à son statut de tête de série, un éventuel tour suivant pourrait être plus délicat. Au dernier tour des barrages, l’OL pourrait ainsi retrouver l’un des six clubs énoncés au-dessus, ou l’Olympiakos, ou Fenerbahçe, directement qualifiés pour cette ultime étape de barrage.

Et personne n’a envie d’aller souffrir sous le soleil turc ou grec en plein milieu de l’été.

Pourquoi la victoire d’Aston Villa peut faire les affaires de l’Olympique lyonnais