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La DNCG fait du grabuge en National 3

JF
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La DNCG fait du grabuge en National 3

C’est l’heure de la D-D-D-D-D-D…. NCG. Le soleil repointe le bout de son nez et le gendarme financier du foot français aussi. En cette fin de saison, c’est désormais le moment des bilans et surtout de faire les comptes pour les différents clubs de l’Hexagone.

Comme chaque année, il y aura des déçus et des grands perdants et voilà que les premiers noms tombent déjà. Comme l’annonce le média NationalFootball, l’OCPAM, Cesson et Jura Dolois ont été retrogradés par l’instance en Régional 1, à l’échelon inférieur. Un coup dur qui touche aussi le SO Châtellerault, qui ira même en Régional 2, puisque relégué sportivement à l’issue de la saison.

Attention aux autres, puisque cinq formations font devoir faire attention à leurs salaires, dont le Racing Club de France. Après Bobigny mardi, voilà donc que les sanctions tombent comme des mouches un peu plus bas. Les clubs concernés peuvent bien sûr faire appel et revenir avec un dossier plus étoffés, mais la situation est d’ores et déjà bien mal embarquée.

Pas la meilleure des nouvelles pour partir en vacances l’esprit léger.

Ces fratries qui se sont affrontées en sélection nationale

JF

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