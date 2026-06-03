Belgique : une génération pour redorer

Victorieuse de la Croatie pour son premier match de préparation pour la Coupe du monde 2026 (0-2), la Belgique poursuit sa mue. Avec un nouveau sélectionneur, Rudi Garcia, et du sang neuf injecté, à quoi les Diables rouges peuvent-ils légitimement prétendre dans ce Mondial ?

12. C’est le nombre de matchs consécutifs sans défaite pour la Belgique. La dernière, face à l’Ukraine (3-1), remonte au 20 mars 2025 et s’était produite lors du dépucelage de Rudi Garcia avec les Diables rouges. Depuis, l’ancien entraîneur passé par Lille, Marseille, Lyon, Al-Nassr ou encore Naples a redressé la barre et imposé sa patte et une dynamique. Suffisant pour espérer faire un beau parcours lors du Mondial 2026 ?

Lukaku ressuscité et de nouvelles pousses

Si certaines victoires en éliminatoires de la Coupe du monde face au Liechtenstein (0-6, puis 0-7) et au Kazakhstan (6-0) sont anecdotiques tant la sélection a survolé un fabile groupe J, composé également du pays de Galles et de la Macédoine du Nord, la formation du Plat Pays a montré les muscles récemment en amical. En écrasant les États-Unis (5-2), en résistant au Mexique (1-1) et en dominant la Croatie (0-2), qui reste sur une finale (2018) et une troisième place (2022) lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde, la bande à Rudi a engrangé de la confiance. « C’est la victoire du groupe aujourd’hui. Le résultat était bon, mais la prestation aussi. C’est toujours difficile contre la Croatie. Nous étions bien organisés dans un nouveau système, a apprécié Garcia en conférence d’après-match mardi. J’ai fait beaucoup de changements et nous sommes restés forts tactiquement, techniquement et physiquement. C’est bon signe. »

Avec en prime un but de Romelu Lukaku, qui n’avait joué que 64 minutes cette saison à cause d’une blessure à la hanche et des crispations avec Naples. Mais ne vous y trompez pas. Si le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges (90 pions tout de même) est toujours là, comme Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne ou encore Axel Witsel, qui disputeront leur quatrième Coupe du monde, le sélectionneur français a décidé d’injecter du sang neuf en embarquant dans ses valises pour le Mondial les Lillois Nathan Ngoy et Matías Fernández Pardo, les Strasbourgeois Diego Moreira et Mike Penders, pendant qu’un Charles De Ketelaere prend de plus en plus d’épaisseur dans l’équipe. Aidée par les cadres, cette nouvelle génération doit progressivement prendre le contrôle.

Une seule mission : « redorer le blason »

L’ancien entraîneur des Dogues, avec qui il a soulevé ses seuls trophées : la Ligue 1 et la Coupe de France en 2010-2011, a d’ailleurs profité de ces amicaux pour tester un nouveau dispositif tactique, un 3-5-2, après avoir surtout fait évoluer son équipe en 4-2-3-1. « Cela peut nous aider dans certains matchs, concède celui qui est à la tête d’une sélection pour la première fois. Nous pouvons varier : commencer avec quatre défenseurs avec Onana au milieu puis passer à trois. Amadou a toutes les qualités pour jouer à ce poste […] Nous savons désormais que nous pouvons jouer dans ce système aussi. » Malgré cette dynamique positive, les Diables rouges conservent des failles dans certains secteurs de jeu, comme sur les coups de pied arrêtés, où l’équipe s’est montrée particulièrement vulnérable lors des dernières rencontres.

Si elle avait signé le meilleur résultat de son histoire en terminant troisième de la Coupe du monde en 2018, la Belgique reste sur une piteuse élimination dès le premier tour du Mondial 2022 et un Euro 2024 plus que moyen, qui s’était arrêté en huitièmes de finale après une triste défaite face à la France (1-0). Cet été, les Diables rouges, placés dans le groupe G avec l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, devront « redorer le blason », comme l’a souligné Garcia lors de sa première conférence de presse, et digérer enfin l’absence de titre de la « génération dorée » pour poser les premières pierres d’un avenir plus radieux.

La Belgique conserve sa série d’invincibilité face à la Croatie