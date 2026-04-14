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Romelu Lukaku ne devrait plus rejouer avec Naples

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Romelu Lukaku ne devrait plus rejouer avec Naples

Big Rom et l’art de se saboter tout seul… Romelu Lukaku ne portera plus le maillot de Naples, rapporte La Repubblica. Alors que le camp napolitain était crispé par le choix de l’attaquant de rester à Anvers pour finir sa rééducation, un point de non-retour semble être atteint. Une réunion entre les deux parties doit avoir lieu le 20 avril mais, pour le board azzurri, il n’y aurait plus de doute : Lukaku ne doit plus jouer et sera vendu cet été.

Une tuile pour la sélection

Antonio Conte, pourtant proche de Lukaku depuis leur coopération à l’Inter, soutiendrait sa direction. L’institution est au-dessus de tout. Et son président, Aurelio De Laurentiis, l’est peut-être encore plus…

Pour les Diables rouges, cette nouvelle tombe assez mal à quelques mois du Mondial. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection sera, à coup sûr, dans la liste de Rudi Garcia. En manque de rythme, est-ce que Lukaku pourra assumer ses responsabilités en bout de chaîne du système belge ?

La Belgique ne sera donc pas championne du monde, dommage…

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EA

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