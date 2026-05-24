Double défaite pour la galaxie Kang

Une journée à marquer d’une pierre noire. Après la défaite de l’OL Lyonnes face au FC Barcelone en finale de la Ligue des champions (4-0), Washington Spirit, la franchise américaine détenue par Michele Kang et ancien club de Jonatan Giráldez, s’est incliné en finale de la Coupe des champions CONCACAF face au Club América (5-3) dans la nuit de samedi à dimanche. Les Águilas ont réussi à mettre fin à la lose qui els caractérisait jusque-là en remportant la coupe continentale et en étant sacrée championnes de Liga MX le 17 mai dernier face à Monterrey (0-1, 3-0).

El gol de Scarlett Camberos que sentenció el título de la #WChampionsCup para el América Femenil, el momento del pitazo final que las hizo campeonas de la CONCACAF y las lágrimas de la histórica @DesMonsivais comentando el partido. HISTORIA DEL FÚTBOL FEMENIL MEXICANO. 🦅🇲🇽 pic.twitter.com/EE7BWZMIzC — Mundo Pelota (@mundopelotanet) May 24, 2026

Une ancienne Barcelonaise comme fossoyeuse

Un match aux multiples rebondissements puisque Washington était mené 2-0 avant la demi-heure de jeu grâce aux réalisations d’Aylin Avilez (1-0, 23e) et de Geyse (2-0, 27e). Un retard qu’ont réussi à combler les protégés d’Adrián González avant de virer en tête juste avant l’heure de jeu par l’entremise de Sofia Cantore (2-1, 30e) et de Rosemonde Kouassi l’ancienne joueuse de Fleury autrice d’un doublé (2-2, 46e et 2-3, 59e).

Hasard du destin, c’est Geyse ancienne joueuse du FC Barcelone qui est venue crucifier Washington. Déjà buteuse en première mi-temps, celle qui a empêché le Barça de remporter la Coupe de la Reine en 2023 pour une suspension non-purgée, a offert le but de l’égalisation aux Águilas trois minutes plus tard (3-3, 62e). Irene Guerrero s’est occupée d’inscrire le but du break aux Mexicaines (4-3, 79e), avant que Scarlett Cambreros ne parachève le récital offensif des protégées d’Angel Villacampa sur une passe décisive de l’inévitable Geyse au bout du temps additionnel (5-3, 90e+6). Au moins pas de problème de multipropriété et pas de jaloux pour la Coupe du monde des clubs puisque ni l’OL Lyonnes, ni Washington Spirit n’y participera.

Reste à savoir ce qu’est devenu le partenariat stratégique signé entre l’OL et le Club América en 2023.

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