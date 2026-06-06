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L'OM se fait voler le slogan «À jamais les premiers » par Limoges

UL
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L'OM se fait voler le slogan «À jamais les premiers » par Limoges

Le calice jusqu’à la Limoges. Qui a dit que le slogan « À jamais les premiers » était Marseillais ? Détrompez-vous, il est limougeaud. Et oui, la direction du CSP Limoges, club de basket de la ville, a déposé la marque « CSP Limoges, à jamais les premiers ». Comme le raconte Ici Provence, les Verts viennent d’acheter les droits d’utilisation du slogan en France, en Europe et au Royaume-Uni.

Les dates ne trompent pas : en 1993, Limoges était bien devenu le premier club de sport collectif en France à remporter une coupe d’Europe des clubs champions. Le CSP avait remporté ce premier titre le 15 avril. C’est 41 jours avant le titre de l’OM contre le Milan AC.

Les Marseillais peuvent l’utiliser

Heureusement pour les Sudistes : cette appropriation n’empêche pas les Marseillais d’utiliser ce titre. « Je dis aux supporters de l’OM qu’ils pourront continuer à scander « À jamais les premiers », a précisé à la radio Thomas Jacquemier, DG du club de basket, qui a discuté avec Pablo Longoria au moment des négociations. L’objectif n’est absolument pas de priver les autres clubs qui ont aussi réussi à être les premiers de l’utiliser. »

L’appropriation culturelle des Limougeauds, on en parle ?

L’OM attendra encore un peu avant de connaître son avenir européen

UL

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