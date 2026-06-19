Un ancien de Ligue 1 dézingue l’OM

La vérité sort toujours de la bouche des… ? Dans l’« After Foot » sur RMC, Younès Belhanda, ancienne vedette de notre bonne vieille Ligain, n’a pas hésité à descendre l’OM. Tandis que le club phocéen a eu chaud aux fesses pour valider sa participation à prochaine la Ligue Europa à cause de soucis financiers, le bonhomme de 36 ans clame que Marseille ne fait plus partie des grandes équipes actuelles du foot français.

« Dans l’état sportif actuel, l’OM est devenu une équipe quelconque, explique le champion de France 2012. Ce n’est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters. Moi je comprends les supporters, avec tout ce qu’ils ont vécu dans le passé. C’est la meilleure ferveur en France, l’une des meilleures dans le monde. Mais aujourd’hui, sportivement, c’est devenu une équipe moyenne. »

Une rivalité avec le PSG à oublier ?

L’ancien Montpelliérain enchaîne : « On disait cette année que l’OM allait rivaliser avec le PSG. Je pense qu’ils ont compris qu’il faut arrêter de rêver. L’OM ne peut pas rivaliser avec le PSG. J’espère que le nouveau coach aura du temps. »

Un petit avis sur le MHSC ?