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Grande première pour Ousmane Dembélé

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Grande première pour Ousmane Dembélé

C’était une anomalie, il l’a résolue. Le Ballon d’or 2025 n’avait jamais inscrit le moindre but lors d’un Euro ou d’une Coupe du monde, en 19 matchs et 4 tournois (4 passes décisives). C’est désormais chose faite pour Ousmane Dembélé, avec cette frappe croisée sur un bel extérieur de Michael Olise qui permet à l’équipe de France de creuser l’écart face à l’Irak (3-0).

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